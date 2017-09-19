فيزياء الطيران فوق الماء يتغير بالرغوة

اخترع مصممو الطائرات الروس نظاما جديدا لتحليق الطائرات البرمائية (إيكرانوبلان) فوق الماء.

أعلن ذلك المدير العام وكبير المصممين في شركة “السماء والبحر” الروسية فلاديمير بوكوفسكي في حديث أدلى به، يوم الأحد 17 سبتمبر، لوكالة “نوفوستي” الروسية.

وحسب بوكوفسكي فإن الطائرة البرمائية تكاد تخرج من الوسط المائي ولا تنفصل عنه مستمرة في ملامسته، وذلك بفضل خلقها طبقة ملساء من الرغوة المائية، التي تشكل سطحا أكثر أمانا، ذلك أن كثافتها أكبر بكثير من كثافة الهواء، لكنها أقل في الوقت نفسه من كثافة الماء.

وأضاف بوكوفسكي قائلا: “حتى في حال انخفاض عزم الدوران وقوة المحرك، تستمر الطائرة في التسارع وكأنها تسير حسب قوانين فيزيائية مختلفة، وننوي دراسة هذه المسألة”.

يذكر أن “إيكرانوبلان”البرمائية تحلق على ارتفاع 4-10 أمتار فوق سطح الماء أو اليابسة (حسب تصميم جناحها) بسرعة تبلغ 500–600 كيلومتر في الساعة، الأمر الذي يسمح لها بتوفير نحو 30-40% من الوقود مقارنة بالطائرات العادية. كما أنها قادرة على الهبوط على الماء والإقلاع منه، فضلا عن قدرتها على الإقلاع من مطارات عادية.

جدير بالذكر أن طائرة إيكرانوبلان هي وسيلة نقل سريعة، ومركبة تتوسط مواصفات طائرة ثقيلة وزورق خفيف، وعلاوة على ذلك فهي تمتلك قدرة فائقة على التخفي عن الرادارات المعادية.

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