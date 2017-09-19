استمرار عمل المذكرة الروسية الأمريكية حول أمن التحليقات في سورية

أعلن وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون عن استمرار عمل المذكرة الروسية الأمريكية حول أمن التحليقات الجوية في سورية.

ونقلت وسائل إعلام عن تيلرسون قوله في تصريحات له في نيويورك ردا على سؤال حول ما إذا كانت المذكرة الروسية الأمريكية الرامية إلى تفادي وقوع حوادث جوية في سورية قد “ماتت” إن ذلك ليس صحيحا.

وكانت الخارجية الروسية أعلنت في نيسان الماضي عن تعليق العمل بالمذكرة الروسية الأمريكية حول ضمان سلامة التحليقات في الأجواء السورية عقب العدوان الأمريكي على مطار الشعيرات في حمص واصفة هذا التعليق بأنه منطقي تماما.

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