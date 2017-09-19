لقاء لـ غوتيريس ولافروف لبحث الوضع في سورية

أعلن ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس أن الأخير يخطط للقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في وقت لاحق من هذا الأسبوع لمناقشة الوضع في سورية وأوكرانيا.

وقال دوجاريك في تصريح لوكالة تاس الروسية إن هناك عددا من القضايا الملحة لمناقشتها مع روسيا مثل أوكرانيا وسورية والوضع في الشرق الاوسط بشكل عام والعديد من المسائل الأخرى دون ان يحدد تماما موعد اللقاء غير ان مصادر اخرى توقعت ان يجري في ال21 من الشهر الجاري.

ولم يخض دوجاريك في تفاصيل المناقشات المتوقعة خلال الاجتماع قائلا إن المنطق يدعونا للانتظار حتى اصدار بيان صحفي رسمي.

وكان مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلى نيبينزيا أعلن أمس أن اجتماعا دوليا رفيع المستوى حول سورية سيعقد فى مقر الامم المتحدة بمدينة نيويورك فى الحادى والعشرين من الشهر الجارى على هامش الجلسة العامة السنوية للجمعية العامة للامم المتحدة وسوف يكون اجتماعا واسعا.

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