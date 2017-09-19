واشنطن: لا نتنافس مع روسيا في محاربة ’داعش’ بسوريا

أكد ديفيد ساترفيلد مساعد وزير الخارجية الأمريكي بالإنابة، أن الولايات المتحدة لا تتنافس مع روسيا في محاربة “داعش” في سوريا، بل تتعاون معها.

وقال ساترفيلد خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع وزاري بشأن سوريا عقد على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك: “نحن ننسق مع روسيا بهدف إلحاق الهزيمة بتنظيم “داعش” وهذا ليس تنافسا ولا تسابقا”.

ولفت المسؤول الأمريكي في هذا الصدد، إلى أن “إقامة مناطق لخفض النزاع، جزء من الجهود المشتركة مع روسيا بشأن إلحاق الهزيمة بداعش”.

وشدد ساترفيلد على أن المفاوضات في جنيف بشأن سوريا هي “تلك الساحة حيث يجب أن تبدأ العملية السياسية”، مضيفا : “نحن ندعو قوى المعارضة في سوريا إلى صياغة موقف عام بشأن سوريا في جنيف يكون متسقا”.

وشارك في هذا الاجتماع الوزاري بشأن سوريا، وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، ووزراء خارجية بريطانيا وفرنسا والدنمارك وألمانيا وإيطاليا والأردن وتركيا وقطر والسعودية والإمارات ومصر وكندا وهولندا والنرويج والسويد، وكذلك المفوضة العليا للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني.

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