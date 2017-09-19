زعيمة ميانمار تعلن موقفها بشأن ’الروهينغا’

19 سبتمبر, 2017 - 4:09 مساءً المصدر: وكالات
زعيمة ميانمار تعلن موقفها بشأن ’الروهينغا’

خرجت زعيمة ميانمار سو تشي عن صمتها بشأن الإضطهادات والمجازر التي يتعرض لها المسلمون في ميانمار،  معربةً عن قلقها بشأن مسلمي الروهينغا، الذين يفرون من البلد إلى بنغلادش بمئات الآلاف.

ودانت سو تشي اليوم الثلاثاء في أول كلمة توجهها لشعبها منذ أزمة مسلمي الروهينغا الأخيرة، انتهاكات حقوق الإنسان في إقليم راخين، مضيفةً “إن أي شخص تورط في هذه الانتهاكات سيحاسب وفقا للقانون”.

وقالت الزعيمة “إن بلادها لا تخشى “تدقيقا دوليا” حول أزمة الروهينغا”، معلنة استعداد ميانمار لتنظيم عودة اللاجئين.

وقد أدى الإضطهاد الحكومي بحق المسلمين إلى نزوح أكثر من 400 ألف باتجاه بنغلادش فراراً من أعمال العنف.

المصدر: وكالات
19 سبتمبر, 2017

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