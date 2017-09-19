50 مليار دولار خسائر إرما

بينت وكالة الائتمان العالمية “فيتش” أن حجم الخسائر الناجمة عن إعصار “إرما”، بحسب التقديرات الأولية، قد تكلف قطاع التأمين الأميركي ما بين 25 و50 مليار دولار.

كما وصفت “فيتش” الخسائر التي ستتكبدها شركات التأمين في ولاية فلوريدا بالجسيمة، لكنها أكدت أن ذلك لن يؤثر بشكل دراماتيكي على الوضع المالي، أو التصنيف الائتماني لهذه الشركات.

هذا ويعد “إرما” أقوى إعصار يضرب منطقة المحيط الأطلسي على مدى العقد الماضي، ويعتبره الخبراء أقوى من إعصاء “هارفي”، الذي ضرب أواخر الشهر الماضي ساحل تكساس وأدى إلى فيضانات كارثية.

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