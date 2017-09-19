إخلاء مخيما عشوائيا للمهاجرين في فرنسا

قامت الشرطة الفرنسية اليوم الثلاثاء، بإخلاء مخيم عشوائي للمهاجرين في منطقة غراند سينت المقابلة للسواحل البريطانية.

ونقلت “فرانس برس” عن رئيس بلدية المنطقة داميان كاريم قوله: “تم إخلاء أكثر من 400 مسكن في المخيم”…”حسب الإحصائيات الأخيرة عدد المهاجرين في المخيم كان يتراوح ما بين 350 و400 شخص، من ضمنهم 56 طفلا ونحو 40 امرأة، نقلوا إلى مراكز استقبال وتوجيه”.

يذكر أن السلطات الفرنسية سبق وأن فككت أحياء عشوائية واسعة في مدينة كاليه الواقعة شمال غرب البلاد، على بعد نحو 30 كيلومترا من غراند سينت، لتجنب ما سمته الحكومة “نقطة استقرار” للمهاجرين. إلا أن تدفق المهاجرين إلى تلك المنطقة لم يتراجع، كونهم يطمحون في الوصول إلى بريطانيا عبر كاليه.

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