عملاق الغاز غازبروم” يوسع مشاريعه في قيرغيزستان

كشف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن عملاق الغاز “غازبروم” سيستثمر نحو 100 مليار روبل بمشاريع في قيرغيزستان خلال السنوات المقبلة.

وخلال مقابلة متلفزة، عقب محادثات مع الرئيس القيرغيزي، ألمازبك أتامبايف، في سوتشي يوم 14 سبتمبر، قال بوتين:”لدى (غازبروم) خططا كبيرة لتنمية قطاع الطاقة بقيرغيزستان، أعتقد أنه في حال تنفيذ ما اتفقنا عليه مع الرئيس أتامبايف، خلال السنوات القادمة، سيكون بإمكاننا توسيع شبكة الغاز في قيرغيزستان إلى 60%”.

وأكد بوتين أن التعاون بين روسيا وقيرغيزستان نما في مجالات عديدة غير الغاز وقطاع الطاقة، إذ تحتل المنتجات الروسية 23% من حجم التجارة الخارجية لقيرغيزستان، علما أنها آخذة في الازدياد.

وبهذا الخصوص أضاف الرئيس الروسي: “في العام الماضي، ازداد النمو بمقدار 2.5 مرة”.

وفي 6 يونيو 2016، وقعت روسيا وقرغيزستان، اتفاقا بشأن التعاون في مجال النفط ومشتقاته، يتضمن الإعفاء من الرسوم الجمركية، ويحظر الاتفاق على قرغيزستان إعادة تصدير النفط الروسي.

وتجمع البلدين مشاريع في مجال بناء طرق المواصلات وصناعة الآلات الزراعية العصرية، فضلا عن استيراد روسيا المنتجات الزراعية من قيرغيزستان.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

