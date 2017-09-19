جونسون يضع شروطا لإدخال شركاته إلى سوريا

كشف وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون أن بريطانيا والولايات المتحدة ودول أخرى لن تدعم عملية إعادة إعمار سورية، إلا بعد حدوث “انتقال سياسي بعيد عن الرئيس الأسد”.

وقال جونسون بحسب ما نقلته “رويترز”: “نعتقد أن السبيل الوحيد للمضي قدماً هو تحريك عملية سياسية، وأن نوضح للإيرانيين والروس والحكومة السورية أننا نحن، المجموعة التي لها نفس الرأي، لن ندعم عملية إعادة إعمار سورية قبل وجود عملية سياسية، وهذا يعني كما ينص القرار 2254 انتقالا سياسيا بعيداً عن الرئيس الأسد”، حسب قوله.

وجاء ذلك عقب اجتماع شارك فيه جونسون لنحو 14 دولة تدعم المعارضة المسلحة، منها فرنسا والسعودية وتركيا والولايات المتحدة.

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