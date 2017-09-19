النجم رشيد عساف يهجر “الواق واق”

أكّد النجم السوري رشيد عساف أنه سيتوقف عن تصوير دوره في بطولة مسلسل ” الواق واق ” للكاتب ممدوح حمادة و المخرج الليث حجو لمدة خمسة أيام

و ذلك تلبيةً لدعوى رسمية من ” الإتحاد العالمي الجديد ” في ولاية أوهايو الأميركية، للمشاركة في ” منتدى المرأة العالمي للتنمية والإعلام في الشرق الأوسط ” والذي يُقام في العاصمة العمانية مسقط في 17 و 18 و19 أيلول الحالي.

ويشارك في المؤتمر ضيوفٌ من كل أنحاء العالم ومنهم النجمة العربية حياة الفهد والإعلامية لجين عمران . وسيلقي رشيد في المؤتمر كلمةً تشكل صرخة قوية للسلام .

وعقب انتهاء فعاليات المؤتمر يعود رشيد لمتابعة تصوير دوره في ” الواق واق ” حيث يؤدي شخصية “الماريشال عرفان الرقعي” وهو ضابط سابق، ذو خبرةٍ كبيرة وتاريخٍ حافلٍ بالهزائم، لديه إحساس دائم بأنّه مراقب ويجد في أرض “الواق واق” ومجتمعها الجديد فرصةً تاريخية لإرواء عطشه للسلطة .

لكن لن يكتفي بهذا العمل حيث أنه يستعد لبطولة الجزء السادس من مسلسل البيئة الشامية ” طوق البنات ” للمخرج محمد زهير رجب و أيضاً بطولة الجزء الثالث من المسلسل الشامي ” عطر الشام ” للمخرج نفسه .