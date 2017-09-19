سيمونيان ترد على اتهامات أعضاء بالكونغرس لإذاعة “سبوتنيك”

ردت مارغريتا سيمونيان رئيسة تحرير شبكة “RT” ووكالة “سبوتنيك” على مبادرة أعضاء بالكونغرس الأمريكي للتحقيق في تقارير أمريكية، تزعم تدخل إذاعة “سبوتنيك” في انتخابات الرئاسة الأمريكية

وصرحت سيمونيان بأن “إلقاء اللوم على الإذاعة، التي بدأت بالبث قبل شهرين، في انتخابات العام الماضي، هو ارتقاء فكري جديد للنخبة الأمريكية. وبساكي تصفق (لكم) بحرارة”، وذلك في إشارة إلى المتحدثة السابقة باسم الخارجية الأمريكية جين بساكي التي اشتهرت في هذا المنصب بصريحات مثيرة للجدل.

وكان 3 من أعضاء الكونغرس الأمريكي قد دعوا رئيس اللجنة الفيدرالية للاتصالات، أجيت باي، إلى التحقيق في احتمال “تدخل” راديو “سبوتنيك” في الانتخابات الرئاسية الأمريكية العام الماضي.

وبحسب رأيهم، فإن “سبوتنيك” كان بإمكانها أن تقوم بنشر معلومات كاذبة من أجل “التأثير في سياسة الولايات المتحدة وتقويض الانتخابات”.

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