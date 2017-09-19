أمراض القلب في روسيا تعالج عبر طبيب آلي

اخترعت شركة “شفابي” الروسية بصفتها فرعا في مؤسسة “روستيخ” الحكومية الروسية نظاما آليا أوتوماتيكيا من شأنه مراقبة وتشخيص أمراض القلب والأوعية الدموية.

وتعتزم الشركة تطبيق هذا النظام ليشمل كافة مستشفيات روسيا ورابطة الدول المستقلة.

وقال ناطق باسم شركة “روستيخ” الروسية في حديث صحفي أدلى به، يوم الجمعة 15 سبتمبر، لوكالة “تاس” على هامش مؤتمر “بيوتيخ ميد” للتكنولوجيات الطبية إن النظام المذكور المسمى بـ”الطبيب الآلي” يقدم أوتوماتيكيا تشخيصا طبيا للمرض بناء على مخطط نبضات القلب، ويقترح أفضل طريقة للعلاج. وأضاف أن تلك التكنولوجيا طبقت في 14 إقليما روسيا ودولة كازاخستان.

وأوضح الناطق أن نواة النظام تتكون من جهاز تخطيط القلب الكهربائي اللاسلكي له 12 قناة، ولديه قدرة على فك شفرة نتائج الفحص. وعلاوة على ذلك، تستخدم في نظام “الطبيب الآلي” تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي القادرة على القيام بالتفسير الأوتوماتيكي لمخطط نبضات القلب.

ويمتلك النظام 500 ألف نموذج لمختلف مخططات القلب التي يقوم عليها التحليل والتشخيص الأوتوماتيكييْن وتقديم توصيات بأفضل علاج.

يذكر أن أوروبا قد باشرت في الوقت الراهن بتصميم مثل هذا النظام.

ونقل المكتب الصحفي للشركة عن نائب المدير العام لشركة “شفابي” الروسية (إيفان أوجوغين) قوله: “نجري حاليا محادثات مع عدد من بلدان الاتحاد الأوروبي لتصدير جهازنا”

وأضاف المكتب الصحفي أن قاعدة البيانات الخاصة بنماذج مخططات القلب (500 ألف نموذج) تم إعدادها في إحدى الشركات التابعة لمجمع الصناعات الحربية الروسية.

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