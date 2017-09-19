ارتفاع في إيرادات مصر من قناة السويس

أظهرت بيانات رسمية اليوم الثلاثاء ارتفاع إيرادات مصر من قناة السويس إلى 470.6 مليون دولار في أغسطس/آب من 447.1 مليون في يوليو/تموز الماضي.

وللمقارنة، بلغت إيرادات القناة في أغسطس/آب 2016 قرابة 447.6 مليون دولار.

وتختصر قناة السويس، التي يبلغ طولها 192 كيلومترا (120 ميلا)، زمن الرحلة بين آسيا وأوروبا بنحو 15 يوما في المتوسط.

وفي عام 2016، بأكمله تراجعت إيرادات قناة السويس 3.3% إلى 5.005 مليار دولار، مقارنة مع 5.175 مليار في 2015.

وتتوقع هيئة قناة السويس ارتفاع الإيرادات من مرور السفن إلى 13.2 مليار دولار سنويا بحلول عام 2023.

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