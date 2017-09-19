تصفيات مونديال 2018.. أستراليا تستعيد قائدها قبيل مواجهة سوريا

كشف مدرب منتخب أستراليا أنجي بوستيكوجلو، اليوم، قائمة أولية من 30 لاعبا ضمت القائد مايل جيديناك، استعدادا للمباراة المرتقبة ضد سوريا في الملحق الآسيوي المؤهل لمونديال روسيا 2018.

وغاب جيديناك، المحترف بنادي أستون فيلا الإنجليزي عن المباراتين الأخيرتين لأستراليا في التصفيات الآسيوية ضد اليابان (0-2)، وتايلاند (2-1) بداعي الإصابة.

وقال المدرب الأسترالي لدى إعلان التشكيلة “عدنا قبل فترة قصيرة من المباريات الأخيرة في التصفيات، لكننا نركز بشكل كلي على اللقاءين أمام سوريا”.

وأضاف “اللاعبون الذين وقع عليهم الاختيار لهذين اللقاءين الحاسمين، استفادوا دون شك من المباريات التي خاضوها مع أنديتهم في الأسابيع الماضية، وأنا واثق من أن اللاعبين الـ23 في التشكيلة النهائية سيكونون قادرين على القيام بالمهمة الشهر المقبل”.

وبلغت أستراليا الملحق الآسيوي بعد حلولها ثالثة في المجموعة الثانية خلف السعودية واليابان، فيما حلت سوريا في المركز الثالث في المجموعة الأولى خلف إيران وكوريا الجنوبية.

وتحل أستراليا ضيفة على سوريا ذهابا في الخامس من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل في ماليزيا، قبل أن يتقابل المنتخبان إيابا في العاشر من الشهر ذاته في سيدني، على أن يتأهل الفائز في المواجهتين لمقابلة رابع الكونكاكاف في ملحق آخر من ذهاب وإياب سيتأهل الفائز فيه إلى نهائيات مونديال روسيا 2018.

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