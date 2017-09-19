البافاري يتعرض لضربة موجعة

تعرض فريق بايرن ميونيخ الألماني، لضربة موجعة، بإصابة حارس مرماه مانويل نوير، خلال تدريبات، اليوم الاثنين، استعدادا لمباراته ضد شالكه في المرحلة الخامسة من البوندسليغا.

وذكرت صحيفة “بيلد” الألمانية، اليوم الاثنين، أن مانويل نوير، حامي عرين الماكينات وفريق بايرن ميونيخ، مهدد بالغياب مجددا عن الملاعب لأشهر بسبب تكرر إصابته في القدم اليسرى.

وتعرض نوير للإصابة خلال تدريبات اليوم، وقد يحتاج للخضوع لعملية جراحية.

وعاد مانويل نوير (31 عاما)، إلى الملاعب قبل 3 أسابيع، بعد التعافي من إصابة بكسر في القدم، تعرض له في وقت سابق هذا العام.

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