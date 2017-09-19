أول طائرات “بلاك هوك” المروحية لأفغانستان

أكد مسؤولون أن سلاح الجو الأفغاني تسلم أول أربع مروحيات أمريكية الصنع من طراز (بلاك هوك يو.إتش-60) ضمن خطة لاستبدال أسطولها المتهالك.

وتعتزم الولايات المتحدة إمداد أفغانستان بـ 159 مروحية من طراز “بلاك هوك” خلال السنوات المقبلة في إطار سعيها لتعزيز قدرات سلاح الجو الأفغاني الذي يعد أحد أفضل الأسلحة أداء في قوات الدفاع والأمن الأفغانية.

وقالت مهمة الدعم الحازم التي يقودها حلف شمال الأطلسي: “وصلت أول طائرات يو.إتش-60 للسلاح الجوي الأفغاني اليوم في قندهار”.

وطائرات (إم.آي-17) التي تعود إلى العهد السوفيتي هي العمود الفقري للسلاح الجوي الأفغاني، ونفذت نحو نصف جميع الطلعات في الشهور الأخيرة ويألفها بشكل كبير الطيارون الأفغان. وإضافة إلى نقل القوات والمصابين والقتلى، فالطائرات تنقل الإمدادات أيضا إلى المناطق التي يصعب الوصول إليها برا، ويمكن أن تزود بأسلحة لتقديم دعم جوي قريب للوحدات على الأرض.

لكن قدمها جعل صيانتها وإبدالها أمرا صعبا بشكل متزايد، ويجب سحبها تدريجيا خلال السنوات المقبلة وتغييرها بطائرات الهيلكوبتر الأمريكية.

يذكر أن تطوير سلاح الجوي الأفغاني جزء مهم في خطة الرئيس أشرف عبد الغني، ومدتها أربع سنوات لتطوير قوات الأمن الأفغانية، التي تكافح لاحتواء تمرد حركة طالبان منذ أن أنهى التحالف بقيادة حلف الناتو عملياته القتالية الرئيسية عام 2014.

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