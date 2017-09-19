سوريا تولّد الكهرباء من الطاقة الشمسية!

دشّنت أول محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية باستطاعة 1.26 ميغاواط في منطقة الكسوة بريف دمشق، امس.

وأكد وزير الكهرباء محمد زهير خربوطلي بعد التدشين أن إنتاج المحطة من الكهرباء يكفى لإنارة نحو 500 منزل وتوفر ما يقارب 500 طن وقود سنويا قيمتها نحو 90 مليون ليرة سورية لافتا إلى أن عدد اللواقط 6000 لاقط كهروضوئي وهي صناعة سورية، وفقا لوكالة “سانا” السورية.

من جانبه أشار محافظ ريف دمشق المهندس علاء إبراهيم إلى أن المحطة تعتبر تجربة أولية بالمحافظة وسيتم العمل على تعميمها الأمر الذي يسهم فى تنشيط هذا النوع من الصناعات المتعلقة باللواقط الشمسية وإيجاد بدائل نظيفة للطاقة.

بدوره لفت أمين فرع ريف دمشق لحزب البعث العربي الاشتراكي الدكتور همام حيدر إلى أهمية إنجاز هذه المحطة بما يسهم في تأمين التيار الكهربائي دون الحاجة إلى استهلاك الوقود الأمر الذي يقتضي تشجيع الصناعات المحلية في مجال الطاقات البديلة.

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