الكرملين يعلق على عرض فيلم “موت ستالين”

صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأن عرض فيلم الكوميديا “موت ستالين” من إخراج الإيطالي أرماندو يانوتشي في روسيا لن يثير أي مشاكل.

وقال بيسكوف: “تقف وزارة الثقافة دوما موقفا مسؤولا من منح تراخيص عرض الأفلام. لذلك لا أعتقد أن أي مشاكل ستظهر بشأن عرض فيلم (موت ستالين) الكوميدي في روسيا”.

وأشار المتحدث الرسمي باسم الكرملين إلى أنه لا يعلم إلى الآن أي تفاصيل عن مضمون الفيلم. لذلك ليس بإمكانه أن يقدم تعليقا كاملا بهذا الشأن.

يذكر أن فيلم الكوميديا والسخرية “موت ستالين” من إخراج الإيطالي أرماندو يانوتشي مستوحى من القصة الهزلية بقلم فابيين نوري وتيري روبن. ويتوقع أن يعرض الفيلم أولا في أكتوبر المقبل في أمريكا الشمالية وأستراليا وألمانيا واليونان وبولندا ورومانيا وسويسرا.

وتدور أحداث الفيلم في الاتحاد السوفيتي مطلع خمسينيات القرن الماضي، حيث يؤدي موت يوسف ستالين إلى سباق السلطة المجنون وغرق الاتحاد السوفيتي في الفوضى.

ومن غير المعلوم ما إذا كان من المخطط لعرض الفيلم الكوميدي في روسيا.

إلا أن بعض وسائل الإعلام ترى أن الفيلم يمكن أن يثير استياء لدى أعضاء الحزب الشيوعي الروسي.

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