منظومة روسية لحماية الطائرات في مصر

ظهرت مروحيات مي 17-بي5 الروسية التي يستخدمها الجيش المصري، خلال مناورات النجم الساطع، مزودة بمجمع الدفاع الروسي الحديث “بريزيدينت – إس”.

حيث تم التقاط الصور أثناء استكمال مهام الإجلاء الطبي خلال المناورات المشتركة بين مصر وأمريكا يوم 10 سبتمبر 2017 في الصحراء المصرية.

وتخصص منظومة “بريزيدينت – إس” لحماية الطائرات والمروحيات الحربية والمدنية من الصواريخ البرية والبحرية المطلقة إليها، كما أنها تحمي الطائرات من رادارات منظومات المدافع المضادة للجو.

وتكشف المنظومة إطلاق الصاروخ أوتوماتيكيا، ثم تقوم بتشغيل التشويش السلبي والإيجابي عليه في مجالات الموجات تحت الحمراء والموجات اللاسلكية، الأمر الذي يؤدي إلى تعطيل عمل منظومات التوجيه الذاتي في الصاروخ وإعادة توجيهه إلى أهداف كاذبة.

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