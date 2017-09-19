رونالدينيو قد يعود للعب في برشلونة

بعد تعرض مهاجم برشلونة عثمان ديمبيلي لإصابة في الفخذ، والتي قد تبعده عن الملاعب لما يزيد عن ثلاثة شهور، يحتاج النادي الكتالوني لتعويض غيابه إما بأحد اللاعبين البدلاء كجيرارد ديلوفيو وباكو ألكاسير، أو التعاقد مع بديل.

وأفادت تقارير نشرها موقع “ديلي إكسبرس”، إن برشلونة يبحث التعاقد مع لاعب حر لسد تلك الفجوة، وهي الطريقة الوحيدة لإتمام التعاقدات بعيدا عن قترة الانتقالات الشتوية والصيفية.

وقدم الموقع البريطاني عدة اقتراحات لأسماء لاعبين قد يهتم برشلونة بالتعاقد معهم، من ضمنهم النجم البرازيلي رونالدينيو البالغ من العمر 37 عاما.

وإلى جانب رونالدينيو، هناك أسماء لاعبين آخرين كأنطونيو كاسانو، وخوسيه ريسس، ودييغو كابيل، ومارك غونزاليس ودييغو فورلان، وسيدريك مابواتي.

لكن النادي الكتالوني قد يفضل التعاقد مع نجمه البرازيلي، الذي فاز معه بدوري أبطال أوروبا واثنين من ألقاب الدوري الإسباني، واثنين من ألقاب كأس السوبر الإسبانية في مدة خمس سنوات.

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