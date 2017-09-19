إحباط هجوم لـ “النصرة” في ريف حماة

أفاد مصدر عسكري بأن الجيش السوري بالتعاون مع القوات المتحالفة معه تصدى لمحاولات تسلل مجموعات مسلحة من “جبهة النصرة” على عدة محاور في ريف حماة الشمالي.

وقال المصدر لوكالة “سانا” إن وحدات من الجيش خاضت اشتباكات عنيفة مع مجموعات النصرة وتنظيمات منضوية تحت زعامتها، خلال محاولة تسللها على عدة محاور في ريف حماة الشمالي، مشيرا إلى استمرار الاشتباكات بالتوازي مع غارات وضربات لسلاحي الجو والمدفعية ضد مقرات وتحركات أرتال المسلحين في المنطقة.

وفي وقت مبكر من اليوم هاجمت مجموعات من “النصرة” و”الحزب التركستاني”، وبأعداد كبيرة النقاط العسكرية في محيط الطليسية والتلة السوداء والقاهرة شمال مدينة حماة، علما أن وحدات الجيش المنتشرة في المنطقة تصدت للهجوم واشتبكت مع المهاجمين.

وأسفرت الاشتباكات عن سقوط العديد من القتلى والمصابين بين صفوف المسلحين، كما دمر الجيش آليات للمسلحين بينها دبابتان وسيارتان مزودتان برشاشات ثقيلة.

وبالتوازي مع ذلك قصف سلاح الجو السوري جماعات النصرة خلال هجومها عبر تنفيذه عدة غارات على خطوط إمداد وتحرك المسلحين القادمين من عطشان والهبيط وتل الصياد على الحدود الإدارية بين محافظتي حماة وإدلب.

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