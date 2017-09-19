روسيا :على التحالف الدولي عدم إعاقة من يحارب الارهاب في سوريا

دعا المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء إيغور كوناشينكوف “التحالف الدولي” بقيادة واشنطن إلى عدم إعاقة من يحاربون الإرهاب في سوريا بالفعل، مادام التحالف لا يريد القيام بذلك بنفسه.

وقال كوناشينكوف في حديث له: “كلما اقتربت نهاية داعش في سوريا كلما اتضح من يخوض الحرب فعليا ضده ومن يمثل ذلك على مدى ثلاثة أعوام”، وتابع “لذا إذا كان التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة لا يريد مكافحة الإرهاب في سوريا فليكف على الأقل عن إعاقة من يقوم بذلك دون كلل وبفعالية”.

وأضاف كوناشينكوف “أثناء عملية عبور القوات السورية لنهر الفرات ارتفع مستوى المياه فيه بسرعة ويمكن تفسير ذلك فقط بضخ المياه من السدود التي تسيطر عليها المعارضة”، وأضاف “ارتفع في غضون ساعات قليلة منسوب المياه في نهر الفرات وازدادت سرعة التيار مرتين ليصل إلى مترين في الثانية”.

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