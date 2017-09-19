ثورة تكنولوجية قادمة تحول الضوء إلى رسائل صوتية

في الوقت الحالي، يسعى الفيزيائيون إلى استخدام طاقة الضوء وتعلم كيفية إدخال المعلومات فيها.

حيث صرح متخصصون في الإلكترونيات أنهم تمكنوا من الاقتراب من إنشاء وسائل إعلامية جديدة، بالاعتماد على تخزين معلومات في شريحة بشكل جديد، فقاموا بتحويل الضوء إلى إشارة صوتية، حيث يكمن الهدف من وراء ذلك، بنقل البيانات المشفرة باستخدام الفوتونات، لأنه سوف يساعد إلى حد كبير في إسراع أي عملية في تكنولوجيا الكمبيوتر.

وتساعد هذه التكنولوجيا في إرسال البيانات بسرعة كبيرة، ولكن التكنولوجيا الحالية التي بين أيدي الخبراء لا تساعد في المضي قدماً في هذا الاتجاه، ومع ذلك، هناك بالفعل تطورات أولية ونتائج إيجابية لبعض البحوث القائمة.

وقد تمكن الخبراء من إدخال المعلومات إلى الفوتونات واستخدامها كناقل، ولكن إعادة تشفير المعلومات بهذه السرعة أمر صعب جداً، لأن العلماء يستخدمون شريحة تحول الضوء إلى صوت.

يتم إرسال هذه الإشارة الصوتية إلى شريحة خاصة، حيث يتم التعرف على الرسالة المستلمة وعند خروج الإشارة فإنها تكتسب سرعة كبيرة متحولة إلى ضوء.

ومن خلال هذه الأبحاث، أصبح العلماء قاب قوسين أو أدنى من ثورة تكنولوجية يمكن أن تؤدي إلى تغيير جذري في مجال تكنولوجيا المعلومات.

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