الاعصار يقترب من الكاريبي متحولا إلى الفئة الخامسة

ذكر مختصون أن الإعصار “ماريا” وصل إلى سواحل الدومنيكان بقوة، مشيرين إلى أن قوته مشابهة لقوة إعصاري” هارفي” و”إرما”.

المركز الوطني الأمريكي للأعاصير بين أن الإعصار “ماريا” الذي يقترب من جزر الكاريبي، اشتد وتحول إلى إعصار من الفئة الخامسة على مقياس سافير سيمبسون.

كما أضاف المركز أن الإعصار الذي تحول إلى الفئة الخامسة، أصبح بالغ الخطورة، وبات على بعد 55 كيلومترا من جزر المارتينيك، محملا برياح سرعتها القصوى 260 كيلومترا في الساعة.

وكان ناشطون داولوا على موقع “إنستغرام” عددا من الفيديوهات التي تظهر حالة الدمار التي خلفها الإعصار في المناطق التي ضربها.

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