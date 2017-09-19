إيران تزيد دعمها المالي لحزب الله أربعة أضعاف

أوردت صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية أن طهران زادت دعمها المالي لحزب الله إلى 830 مليون دولار سنوياً، وهي زيادة كبيرة جداً من 200 مليون دولار كانت تعطيها للحزب عندما كانت خاضعة لعقوبات.

ونقل موقع 24 عن الصحيفة قولها إن تقديرات الأجهزة الاستخباراتية الإسرائيلية تشير إلى أن طهران زادت ميزانية الحزب اللبناني أربعة أضعاف، وأنها تنفق على بعض المجموعات الفلسطينية الموالية لها في قطاع غزة بين 600 إلى 700 مليون دولار سنوياً.

وأظهرت تقديرات جيش الاحتلال الإسرائيلي أن 7 آلاف من أصل 22 ألف مقاتلي من حزب الله شاركوا في الحرب الدائرة في سوريا خلال السنوات الأربعة الماضية، وأن 2000 منهم قتلوا خلال هذه الحرب.

وأكدت الصحيفة أن الزيادة الكبيرة والمفاجئة في ميزانية حزب الله تحققت بفعل الاتفاق النووي والإفراج عما لا يقل عن 100 مليار دولار من أرصدة إيران المجمدة.

إلى ذلك، صرح وزير الاستخبارات العدو الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أن رئيس وزراء الإحتلال بنيامين نتانياهو سيطرح على الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، خلال زيارته إلى واشنطن، 3 مقترحات للتعامل مع الاتفاق النووي، وهي إلغاؤه أو تعليق تنفيذه أو تعديل الاتفاق كلياً.

وكشفت صحيفة هآرتس أن ثمة خلافات كبيرة بين الأجهزة الأمنية الإسرائيلية وبين نتانياهو ووزير الحرب أفيغدور ليبرمان، حول كيفية التعامل مع الاتفاق النووي، وتشدد الأجهزة الأمنية على ضرورة الحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران.

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