اتهامات من التحالف للحوثيين

وجه التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، اتهامات للحوثيين بعرقلة تفريغ حمولة سفن تجارية تحمل مواد غذائية ونفطية في ميناء الحديدة.

ونقلت “فرانس برس” عن مصدر مسؤول في التحالف العربي قوله: “تلقت خلية الإجلاء والأعمال الإنسانية بقيادة التحالف العربي في اليمن، تقارير تؤكد وجود 15 سفينة تجارية مصرح لها من قبل التحالف في ميناء الحديدة، تحمل أغذية ومشتقات نفطية، لم يسمح لها الحوثيون بتفريغ حمولتها”…”في حين سمحوا (الحوثيون) لسفن وصلت بعدها ولا تحمل مواد ذات أولوية، وهذا يعتبر انتهاك لكافة الأعراف والمبادئ الإنسانية”.

ويخضع ميناء الحديدة لسيطرة الحوثيين، فيما يطالب التحالف العربي بوضعه تحت إشراف الأمم المتحدة، متهما جماعة الحوثي بتهريب السلاح عبره.

ويشهد اليمن منذ العام 2014 نزاعا عسكريا بين الحوثيين وقوات الرئيس عبد ربه منصور هادي الشرعية، وسقطت على إثر النزاع العاصمة صنعاء في أيدي الحوثيين في سبتمبر/أيلول من العام نفسه، وشهد النزاع تصعيدا مع بدء تدخل سعودي على رأس تحالف عسكري عربي في مارس/آذار 2015، بعدما تمكن الحوثيون من السيطرة على أجزاء كبيرة من اليمن.

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