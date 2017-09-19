إجتماع ثلاثي في الناقورة لمناقشة الانتهاكات الجوية والبرية

الأطراف”.

وأشار البيان إلى أن “الاجتماعات الثلاثية تعقد بانتظام تحت رعاية اليونيفيل منذ نهاية حرب

عام 2006، وقد أصبحت هذه الاجتماعات آلية أساسية لإدارة الصراع وبناء الثقة بين

أعلنت اليونيفيل في بيان أن “رئيس بعثتها وقائدها العام اللواء مايكل بيري ترأس اليوم اجتماعا ثلاثيا عاديا مع كبار ضباط القوات المسلحة اللبنانية والجيش الإسرائيلي في موقع للأمم المتحدة على معبر رأس الناقورة. وتركز النقاش على قضايا ذات صلة بتنفيذ ولاية اليونيفيل بموجب قرار مجلس الأمن الدولي 1701 (2006)، والتي تم تمديد ولايتها بتبني قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2373 (2017)، والانتهاكات الجوية والبرية، والوضع على طول الخط الأزرق، إلى جانب مسألة انسحاب القوات الإسرائيلية من شمال قرية الغجر”.

وعلى ضوء اجتماع مجلس الأمن في 30 آب الذي مدد مهمة اليونيفيل لغاية 31 آب 2018، أشار اللواء بيري إلى أن “إجماع مجلس الأمن الدولي يعطي اليونيفيل الدعم اللازم للقيام بمهامها”. ولفت إلى أنه “تشجع جدا لسماعه تأكيدا من كل الاطراف على إلتزامها المستمر بتنفيذ قراري مجلس الامن 1701 و2373، بما في ذلك الاشكال الجديد للتنفيذ المتعلق بالمتطلبات العملياتية وتقديم التقارير”. كما دعا الى “استمرار الدعم القوي من الجانبين في ما خص تبادل المعلومات فى الوقت المناسب واستخدام آلية الاتصال والتنسيق التابعة لليونيفيل بفعالية”.

وأشار أيضا الى أن “اليونيفيل سوف تعمل مع القوات المسلحة اللبنانية من أجل تسهيل زيادة حضورها في منطقة عمليات اليونيفيل”. وأكد أن “اليونيفيل ستواصل بذل كل ما في وسعها لتنفيذ ولايتها”، مشددا على “الحاجة إلى بذل كل الجهود من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار، بالتعاون مع كلا الطرفين”.

وختم بيري: “تبقى آلية الاتصال والتنسيق السبيل الوحيد الذي يمكن أن يقودنا بنجاح الى الاستقرار، إضافة إلى حقيقة أننا بإمكاننا أن نتحاور في هذه الغرفة حول كل الأمور بكل صدق وصراحة. ونحن بحاجة إلى التفكير بشكل جماعي بكيفية المضي قدما نحو وقف دائم لاطلاق النار”.

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