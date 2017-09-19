البشير يدعو نازحي دارفور للعودة إلى منازلهم

دعا الرئيس السوداني عمر البشير، ضحايا نزاع إقليم دارفور الذين غادروا الإقليم جراء الاشتباكات المسلحة بين القوات السودانية والمتمردين إلى العودة إلى بيوتهم.

وقال البشير في خطاب ألقاه في حشد بمدينة الجنينة، عاصمة دارفور ونقله التلفزيون السوداني: “الحرب أثرت سلبا على الناس ولكنهم الآن يتصالحون. ونريد أن يعود النازحون إلى منازلهم ومزارعهم وقراهم”.

وتابع البشير: “دارفور يتعافى الآن، لكن هذا التعافي لن يكتمل حتى نجمع كل السلاح. ويجب للسلاح أن يبقى فقط في أيدي قواتنا النظامية”.

وكان البشير بدأ اليوم الثلاثاء زيارة إلى منطقة دارفور التي مزقتها الحرب في محاولة منه لإظهار أن بلاده مستعدة لرفع العقوبات الأمريكية المفروضة على البلاد منذ 20 عاما قبل أسابيع من اتخاذ واشنطن للقرار.

يذكر أن الصراع في دارفور بدأ في العام 2003 عندما حمل متمردون ينتمون إلى أقليات إفريقية السلاح ضد الحكومة السودانية، بحجة تهميشها الإقليم سياسيا واقتصاديا. وتم على إثر ذلك نشر قوة حفظ سلام مشتركة بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في المنطقة خلال السنوات العشر الماضية.

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