غواصة روسية “خفية” تثير ذعر الناتو!

عجزت القوى البحرية للنرويج وفرنسا وألمانيا وكندا والولايات المتحدة، باستخدام طائرات المراقبة، عن اكتشاف غواصة “قازان” الروسية، وهي من فئة غواصات “ياسن” الحديثة.

أجرت بريطانيا مع الولايات المتحدة تدريبات Saxon warrior 2017 البحرية العسكرية في شمال المحيط الأطلسي مؤخرا. وأشار ممثلون من حلف الناتو إلى أنهم أصيبوا بصدمة عندما علموا بأن القوى البحرية للحلف عجزت مجتمعة عن اكتشاف غواصة روسية، بعد ورود بلاغ بوجودها في منطقة التدريبات.

وقد أثار اختفاء الغواصة عن أنظار قوات الناتو قلق المسؤولين، لأن الغواصات من هذا النوع تستطيع التخلص من مطارديها حيث تكتسب سرعة تبلغ 32 عقدة، ما يعادل 59.2 كيلومتر في الساعة.

سبق أن أشار خبراء الناتو إلى أن هذه الغواصات تمثل قوة خطرة في عرض البحر، لأنها مسلحة بطوربيدات معاصرة و32 صاروخ كروز من طراز “”كاليبر” يمكن إطلاقها من وضعية الغوص.

تستطيع هذه الغواصات تدمير القطع البحرية المختلفة، كما يمكنها توجيه ضرباتها إلى المواقع البرية أيضا. ويؤكد الخبراء الغربيون أن حلف الناتو سيواجه مشاكل بالغة التعقيد بعد أن تكمل روسيا إمداد أسطولها البحري بغواصات الجيل الرابع بشكل كامل.

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