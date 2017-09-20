هاشم: نستطيع إجراء الانتخابات خلال 3 أشهر

أكد عضو “​كتلة التنمية والتحرير​” النائب ​قاسم هاشم​ أنه “اصبح واضحاً ما هي الدوافع التي أملَت على كتلة “التمنية والتحرير” السير بالاقتراح المعجل المكرر وذلك لان موضوع ​الانتخابات​ اساسي ولم يعد بالامكان اعتماد ​البطاقة الممغنطة​ التي كانت ستؤجل الانتخابات”، لافتاً الى أن “الامور لا تحتاج الى كل هذه التعقيدات في التعاطي معها، ويمكن التعاطي مع الامور بمرونة”.

واشار هاشم، في حديث اذاعي، الى أننا “واجهنا دائما ظروف صعبة وكنا نجري الانتخابات، ونحن اليوم امام مرحلة على الكل تحمل السؤولية فيها”، مشدداً على أننا “نعم نستطيع اجراء الانتخابات خلال 3 اشهر ونحن نعرف تماما ان هناك امكانية لاجرائها كما أننا نتجاوز البطاقة الممغنطة والبيومترية واجراء الانتاخبات حماية للاصلاح والبلد والمال العام”.

كما أوضح هاشم أنهم “قاموا بواجبهم وتقدموا بالاقتراح لانهم على قناعة ان الخروج من المأزق الذي يعيشه البلد هو في العودة الى الناس”، ذاكراً أنهم “يعرفون أن الثقة في الحكومة تزعزعت في عدة ملفات، واعادتها يبدأ بالمواطن الذي عليه أن يكون الفصل في العملية الانتخابية”.

وشدد هاشم على أن “الكتلة لن تتراجع عن مقترح بري وهذه هي قناعتها التي تعمل على ممارستها”.

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