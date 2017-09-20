مصادر الوطني الحر: لا أحد يريد تأجيل الانتخابات

كشفت مصادر نيابية بارزة في التيار الوطني الحرّ، عبر ​صحيفة “الأخبار”،​ أن “التيار ليس في وارد تأجيل ​الانتخابات​ النيابية تحت أي ظرفٍ كان، والهدف من الهوية البيومترية كان الاستفادة من العملية الانتخابية وتنظيمها عبر البطاقات وتطوير ​الأحوال الشخصية​ في آن واحد. أمّا إذا كانت ​وزارة الداخلية​ عاجزة عن إجرائها، فهذا لا يعني أن التيار سيؤجّل الانتخابات أو يلغيها”، معتبرة أن “الحل الآن هو تعهّد وزارة الداخلية أمام الحكومة و​المجلس النيابي​ بإصدار البطاقات في المواعيد المحدّدة، وفي حال تخلّفها نعود إلى وسائل التعريف القديمة ولكل حادث حديث، لكن لا أحد يريد تأجيل الانتخابات”.

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