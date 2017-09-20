إنذارات بإخلاء 28 منزلاً في حي المزة 86 بدمشق!

أكد المهندس طارق النحاس مدير دوائر الخدمات قيام دوائر الخدمات العمل بشكل دوري على إزالة البسطات العشوائية وتنظيم الضبوط اللازمة بحق المخالفين، ذلك خلال رده على مداخلات أعضاء مجلس محافظة دمشق الذي عقد ثاني جلساته للدورة العادية الخامسة أمس برئاسة المهندس عادل العلبي، لافتاً إلى أنه تتم حالياً إعداد مشروع لقوننة إشغالات الأرصفة كما تم تحديد المهن المسموح لها العمل ضمن الأقبية وتم توجيه إنذارات بالإخلاء لـ 28 منزلاً في منطقة مزة 86 تقع على الخط الانهدامي وتم ردم الحفرة بشكل كامل.

وتساءل أحد الأعضاء عن سبب عدم وصول قيود عقارات داريا الشرقية المشمولة بالمرسوم /66/ والإسراع بصدور قرار التخصيص بالسكن البديل ومنح الرخص للمقاسم المتخصصة ودفع بدلات الايجارات للمواطنين قبل إخلاء المنازل للمنذرين والعمل على شق طريق بمنطقة النبعة في قاسيون لحل أزمة المرور الخانقة التي تعانيها المنطقة ومعالجة إثبات القدم للسقايف التجارية وعدم استغلال قرار تسوية المخالفات المثبتة القدم للقيام بمخالفات جديدة وتقديم التسهيلات الممكنة لتطبيق قرار تأجير الملكيات المشتركة وتسجيلها أصولاً للحفاظ على حقوق المالكين وعلى إزالة اشغالات وتجاوزات المحلات خلف جامع زيد بن ثابت في منطقة الفحامة ومعالجة الخط الانهدامي في منطقة مزة 86، وأوضح عهد كنج عضو مجلس الشعب ونقيب فرع دمشق للمعلمين أنه تم رصد 187 مليون ليرة لإعادة تأهيل البنى التحتية والخدمات في منطقة المزة.

كما طالب أعضاء مجلس المحافظة برفع توصية لإعادة تأهيل حدائق دمشق وتخصيص 15% من مساحتها لذوي الاحتياجات الخاصة ومعالجة وضع الطاولات المتوضعة على الأرصفة في منطقة القشلة في باب توما ومعالجة تجاوزاتها ولاسيما تقديم المشروبات الروحية على الأرصفة ووضع حد لتجاوزات المطاعم في دمشق القديمة التي تحول بعضها إلى ملاهٍ ليلية.

وبدوره أكد جمال ابراهيم مدير الصيانة أنه تتم متابعة متعهد اوتستراد الفيحاء لاستكمال تزفيت الطريق حيث تم تغريمه أكثر من مرة بمبالغ كبيرة.

كما نوه بأن أعمال الترميم بدأت في حي برزة حيث تم ترحيل حوالي عشرة آلاف متر مكعب من الأتربة وسيتم الانتهاء منها خلال عشرة أيام.

وبدوره أكد فيصل سرور عضو المكتب التنفيذي للتخطيط والإحصاء والبرامج والموازنة أنه تم تنظيم حوالي عشرين ألف ضبط إشغال أرصفة والأمر يحتاج متابعة مستمرة من دوائر الخدمات التي ألقى عليها اللوم لكونها لا تقوم بجولات كافية لإزالة الاشغالات والمخالفات من الأرصفة.

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