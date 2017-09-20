“عين التينة”: توتّر باسيل غير مفهوم

أعلنت مصادر ​عين التينة​، عبر صحيفة “الأخبار”، أن “​وزير الداخلية​ ​نهاد المشنوق​ يكرّر أنه إن لم يبدأ العمل خلال الأيام المقبلة، فإن إصدار البطاقات البيومترية سيكون صعباً، وبالأمس، سئل وزير الداخلية عن قدرة الوزارة على إنجاز الإصدار، إلّا أنه لم يعلّق ولم يطمئن ​المجلس النيابي​ إلى قدرة الوزارة على القيام بهذا الأمر”.

وأبدت المصادر امتعاضها من اتهام ​وزير الخارجية​ ​جبران باسيل​، مؤكّدة أن “توتّر باسيل غير مفهوم، فما نقوله نحن في العلن يقوله باسيل في اجتماعات اللجنة الوزارية عن أنه في حال فشل إصدار البيومترية فلنقدّم موعد ​الانتخابات​”، سائلةً “كيف تحوّل طرح ​رئيس مجلس النواب​ نبيه برّي إلى عرقلة للإصلاحات؟ نحن نؤيّد البطاقة والإصلاحات، ولكن إن كان هناك عجز فلن نقبل بالتأجيل أو المماطلة”.

وحول موقف برّي من مسألة تلزيم البيومترية وعقود إجراء الانتخابات بالتراضي، اشارت المصادر الى ان “تمسّكنا بإحالة الأمر على هيئة المناقصات موقف مبدئي وقانوني، لكنّ إذا كان هذا العائق الوحيد أمام إصدار البيومترية، فنحن نسجّل موقفنا لكنّنا لن نعطّل الإصدار، وليتحمّل من يريد عقود التراضي المسؤولية وليس نحن. هم يضعوننا تحت الأمر الواقع للقبول بالتراضي تحت ضغط المهل، لكن هذه الأزمة ثانوية وليست جوهرية”.

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