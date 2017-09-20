نجم تركي شهير من ضحايا إعصار “إرما”

تعرض النجم التركي الشهير تولغهان سايشمان لخسائر مادية فادحة بسبب إعصار “إرما” الذي ضرب عدداً من الولايات الأميركية.

فقد أعلن النجم أنه اشترى العام الماضي منزلين أحدهما في ميامي بمبلغ 358 ألف دولار والثاني في لوس أنجلوس وبلغ ثمنه 210 آلاف دولار.

وكان يؤجرهما بمبلغ 3500 دولار شهرياً، إلا أنه فوجئ بتعرضهما لأضرار كبيرة بسبب الإعصار.

ونقل عنه موقع Gecce التركي قوله: “لو كنت أعرف بحدوث هذه الكارثة مسبقاً لما سارعت إلى شراء هذا المنزل. لم أكن أتوقع أن يكون الأمر بهذا السوء. لكن الأهم هو عدم حدوث خسائر في الأرواح”.

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