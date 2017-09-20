كيف سيكون الطقس غداً.. ؟!

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل، بينما ترتفع بشكل طفيف في الداخل وعلى الجبال. وجاء في النشرة الاتي:

-الحالة العامة: كتل هوائية معتدلة ورطبة نسبيا تسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة.

-الطقس غدا غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل، بينما ترتفع بشكل طفيف في الداخل وعلى الجبال.

الجمعة: غائم جزئيا الى غائم مع ضباب كثيف على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة.

-الحرارة على الساحل من 21 الى 32 درجة، فوق الجبال من 15 الى 26 درجة، في الأرز من 13 الى 25 درجة، في الداخل من 15 الى 35 درجة.

-الرياح السطحية غربية الى شمالية غربية نهارا، جنوبية شرقية ليلا، سرعتها بين 10 و 30 كلم/س.

-الانقشاع متوسط، يسوء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب.

-الرطوبة بين 55 و 75%

-حال البحر معتدل ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء 29 درجة.

-الضغط الجوي 756 ملم زئبق

-ساعة شروق الشمس: 06:24 ساعة غروب الشمس: 18:28

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