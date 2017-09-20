لافروف: غير مرحب بالتحالف الدولي في سوريا

بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، مع نظيره الأمريكي ريكس تيلرسون في نيويورك، العلاقات الثنائية بين البلدين في ظل الأزمة السورية.

وقال لافروف في مؤتمر صحفي، “ناقشنا اليوم مع ريكس تيلرسون، اتصالاتنا حول سوريا .. تتواصل الاتصالات بين العسكريين، من أجل منع نشوب أي نزاعات تعرقل تنفيذ خطط تحرير الرقة، واسترجاع دير الزور، من ناحية أخرى، يتفق العسكريون على ضرورة مواصلة تنفيذ الخطوات المطلوبة لضمان عدم التأثير على أهداف الحرب ضد الإرهاب”.

وأشار لافروف إلى أن تواجد القوات الأمريكية في سوريا لم يجر بناء على طلب من الحكومة السورية، “مع اعتراف الجميع بواقع وجود التحالف الأمريكي في سوريا، إلا أنه لا يزال ضيفا غير مدعو إلى هناك”.

وأضاف لافروف أن الجانب الأمريكي أكد أنه يعتبر “جبهة النصرة” منظمة إرهابية، وتنتظر روسيا من التحالف اتخاذ الإجراءات اللازمة في سوريا بهذا الخصوص، “ذكّرنا زملائنا الأمريكيين أن جبهة النصرة هي منظمة إرهابية، وبالتالي يجب تدميرها.. ريكس تيلرسون اعترف بحقيقة هذا الأمر، نأمل أن يترجم هذا الاعتراف على أرض الواقع”.

وكان البنتاغون اتهم الطيران الروسي، بضرب هدف شرق الفرات قرب دير الزور بسوريا في الـ 16 من الشهر الجاري، ما أدى إلى وقوع إصابات في صفوف قوات يدعمها التحالف، الأمر الذي نفته وزارة الدفاع الروسية، مؤكدة، أن قواتها أبلغت الجانب الأمريكي مسبقا عبر قنوات الاتصال القائمة، بحدود عملياتها العسكرية في دير الزور، وأن القوات الروسية في سوريا لا تضرب سوى الأهداف التي يجري تحديدها وتأكيدها في المناطق التي يسيطر عليها، ويتمركز فيها تنظيم داعش.

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