قسد تسيطر على كامل مدينة الرقة تقريباً

أفاد ناشطون بأن قوات سوريا الديمقراطية باتت تسيطر على 90% من مدينة الرقة بعد إعلان سيطرتها على العديد من أحياء شمال وشرق وغرب المدينة، وسط تراجع كبير لـ”داعش” إلى مركز المدينة.

وقال ناشطون اليوم، إن قوات سوريا الديمقراطية سيطرت أمس على مطاحن الحبوب وأحياء الرميلة والروضة وتشرين والتوسعية والحرية، كما سيطرت على حيي البريد والنهضة، شمال وشمال شرق وغرب المدينة، وسط تراجع التنظيم إلى مركز المدينة إذ تمركز في حي الأمين والمجمع الحكومي وبعض المباني وسط المدينة.

وأضاف ناشطون نقلا عن مصادر محلية أن التنظيم، وبعد مقتل المئات من عناصره خلال الأسابيع الفائتة، لم يعد قادرا على الصمود لفترة أطول في مدينة الرقة نتيجة بدء نفاذ مخزونه من المعدات العسكرية والأسلحة والنقص المتزايد في المواد الغذائية المخزنة لديه.

هذا وأوضحت المصادر أن عدم سيطرة قوات سوريا الديمقراطية على المدينة بشكل كامل، إنما يعود لكثرة الألغام التي زرعها داعش، إضافة لوجود آلاف المدنيين المستخدمين كدروع بشرية من قبل التنظيم.

هذا وتسببت المعارك الدائرة بين قوات سوريا الديمقراطية وعناصر التنظيم فضلا عن ضربات التحالف بمقتل 425 طفلا وامرأة من نحو 1100 مدني قتلوا منذ انطلاقة معركة المدينة الكبرى في يونيو الماضي.

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