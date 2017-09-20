بالفيديو: صاروخ “توتشكا” يثير إعجاب السوريين

20 سبتمبر, 2017 - 1:07 مساءً المصدر: سبوتنيك
بالفيديو: صاروخ “توتشكا” يثير إعجاب السوريين

تحدث جندي سوري لموقع إخباري روسي حول استخدام الأسلحة الروسية في حرب سوريا ضد الإرهاب.

وقال الجندي وفيق شلبي إن الأسلحة الروسية سهلت على الجيش السوري مهمة محاربة الجماعات المسلحة.

وأشار وفيق شلبي، وهو خبير في استخدام منظومات صواريخ “توتشكا أو”، إلى أن أنظمة المدفعية والصواريخ الروسية ساعدت الجيش العربي السوري على تحقيق النجاح في السويداء، مثلا.

وأشاد الجندي السوري بسهولة استخدام منظومة “توتشكا أو” مبيِّنا أن هذه المنظومة تساعد على تحقيق عدد كامل من المهام، إذ أن قذائفها الصاروخية تستطيع إصابة الأهداف الكبيرة والصغيرة، والمتحركة وغير المتحركة، والبعيدة والقريبة بدقة عالية.

وتبلغ نسبة إسهام السلاح الروسي في حسم المعركة 50 في المائة حسب تقديرات الجندي السوري.

 

المصدر: سبوتنيك
20 سبتمبر, 2017

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