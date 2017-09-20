داعش يرمي عائلاته في النهر بالعراق!

أعلن قائممقام قضاء حديثة، مبروك حميد، في تصريح خاص لمراسلة “سبوتنيك” في العراق، اليوم الأربعاء 20 سبتمبر/أيلول، اقتحام القوات العراقية أحد أخر معاقل “داعش” الإرهابي، غربي البلاد.

وأوضح مبروك، أن القوات العراقية تتقدم من عدة محاور في أطراف أحياء قضاء عنة “واحد من ثلاثة معاقل هي الأخيرة لتنظيم “داعش” الإرهابي في محافظة الأنبار، ثلث مساحة العراق غربا”.

وعن وضع “داعش” الإرهابي في عنة، أخبرنا حميد، أن التنظيم الإرهابي منهار بالكامل في القضاء وكذلك في قضائي راوة والقائم بمحاذاة سوريا”.

ونوه حميد، إلى قيام تنظيم “داعش” الإرهابي بتهريب عائلاته نحو قضاء رواة الذي يسيطر عليه مع القائم، عبر النهر المحاذي لعنة، قائلا ً “التنظيم يعرف أن الأمور ليست في صالحه لذلك ينقل عائلاته وأشيائه من المنطقة”.

يذكر أن رئيس الحكومة العراقية، حيدر العبّادي، أعلن انطلاق عمليات تحرير مناطق غرب الأنبار وعنّة فجر أمس الثلاثاء 19 سبتمبر.

وقال العبادي في بيان نشره مكتبه الإعلامي، “عمليات تحرير مناطق غرب الأنبار وعنة انطلقت، فجر اليوم، لتطهير كل بقعة أرض من رجس المعتدين الأشرار”.

وأضاف العبّادي “سيكون لنا موعد آخر مع نصر جديد ولن تحصد عصابة داعش المجرمة إلا الموت وذل الهزيمة”.