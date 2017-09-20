وزير سوري يلقن وزير إسرائيلي درساً قاسياً

انسحب وزير السياحة السورية، بشر اليازجي من مؤتمر السياحة العالمي بعد صعود الوزير الإسرائيلي لإلقاء كلمته، وأفاد نشطاء أن انسحاب الوزير السوري شكل حرجاً للوزير الاسرائيلي معتبرين انه لقنه درسا بانسحابه.

وضجت مواقع التوصل الاجتماعي بأن يازجي انسحب من القاعة مع الوفد المرافق، بينما انتقد موقع عنب بلدي السوري المعارض انسحاب الوزير بالقول إنه انسحب غير آبه بأي برتوكول أو نتائج!، وتبعه وزيرا سياحة إيران ولبنان.

وتغازل المعارضة السوري اسرائيل باستمرار عدا عن تنظيم عشرات من المعارضين السوريين لمؤتمرات في اسرائيل.

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