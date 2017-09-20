بالفيديو.. الاعتداء على الإعلامي “جو معلوف”

تعرض الاعلامي جو معلوف الى اعتداء على اوتوستراد الحازمية مقابل ال “city center” من قبل المدعو ن.ف.

وفي التفاصيل التي حصل عليها “ليبانون ديبايت”, أن المدعو ن.ف. دون مبرر, تعرض لمعلوف, أثناء توجه الأخير في سيارته, حيث قام بمزاحمته, وأغلق عليه الطريق ومن ثم ترجل من سيارته وقام بتهديد معلوف الذي عرّف عن نفسه بشكل واضح أنه الاعلامي “جو معلوف”, وبالرغم من ذلك هدده بالقتل وتوجه اليه بالشتائم النابية.

وتقدم لاحقاّ المحامي أشرف الموسوي بوكالته عن معلوف, بشكوى مباشرة أمام النيابة العامة التمييزية في بعبدا, التي أحالت الشكوى الى مفرزة بعبدا القضائية.

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