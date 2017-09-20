بالصور.. دمار هائل في “مكسيكو سيتي”

أعلنت وكالة الحماية المدنيّة في المكسيك، ان أكثر من 226 شخصاً قتلوا جرّاء الزلزال القوي الذي ضرب وسط البلاد أمس الثلاثاء.

وقال مدير الوكالة لويس فيليبي بونتي في تغريدة على “تويتر”، إنّ عدد القتلى في مكسيكو سيتي وحدها ارتفع إلى 117 شخصاً. وجاء الزلزال في الذكرى السنويّة الثانية والثلاثين لزلزال قَتَلَ آلافاً في العاصمة.

ونبش آباء معلّقون بين الأمل والرجاء، الأنقاض، مع عمّال الإنقاذ، بحثاً عن عشرات الأطفال الذين يخشى وجودهم بين حطام مدرسة في العاصمة مكسيكو سيتي.

وشكّل المتطوّعون والجنود وعمّال الإغاثة، سلاسل بشريّة وحفروا بين أنقاض المباني السكنيّة والمدارس وأحد المصانع، بحثاً عن أيّ أحياء أو جثث.

وأعلنت الشركة الوطنيّة للكهرباء، ان الكهرباء انقطعت عمّا يصل إلى 4.6 ملايين منزل وشركة ومنشأة أخرى، من بينها 40 في المئة من منازل مكسيكو سيتي.





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