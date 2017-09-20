الميدان السوري يشتد سخونة بريف حماة وديرالزور

نفذت وحدات من الجيش السوري باسناد جوي عمليات مكثفة على تجمعات تنظيم /داعش/ الارهابى فى الريف الغربي تقدمت خلالها على المحور الغربي وسيطرت على عدد من القرى والمزارع فى محيط بلدة التبني، بينما تقوم وحدات الهندسة بتمشيط القرى والمزارع وازالة الالغام والمفخخات التى زرعها ارهابيو تنظيم /داعش/ قبل سقوط العديد منهم قتلى وسط فرار جماعى باتجاه بلدة التبني تاركين جثث قتلاهم.

وفي ريف حماة يواصل الجيش السوري وحلفاؤه تصديهم لهجوم “جبهة النصرة” والفصائل المتحالفة معها على عدة محاور في ريف حماه الشمالي الشرقي، ويدمّرون دبابة وآلية تحمل رشاشاً ثقيلاً اثر استهدافهما بصاروخين موَّجهين ويوقعون أفراد طواقيهما بين قتيل وجريح.

هذا وقد شنَّت هذه الفصائل مجتمعة هجوماً واسعاً صباح اليوم، استطاعت فيه قوات الجيش والحلفاء من تدمير دبابتين وعربتي ” بي ام بي ” وايقاع من فيهم بين قتيل وجريح، فضلاً عن إيقاع عشرات القتلى والجرحى في صفوف المهاجمين.

وقد شارك سلاحا الجو والمدفعية بضربات مكثفة استهدفت مخازن سلاح ومقرات وتحركات الفصائل المسلحة في عمق مناطق سيطرة المسلحين بريف حماه الشمالي وريف ادلب الجنوبي.

ولا تزال المعارك العنيفة مستمرة حتى ساعة تحرير هذا الخبر في ظل وجود تخبط وارتباك واضح لدى المسلحين لعدم تحقيق أهدافهم من الهجوم، وقد عمدت مواقع وسائل التواصل الاجتماعي المقرَّبة من هذه الفصائل على عدم نشر أي خبرٍ يتعلق بسير المعارك في تكتم واضح على خسائرهم.

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