معرضا لـ”أوغست رودان” في نيويورك

يحتضن متحف “متروبوليتان” للفنون بنيويورك معرض لأعمال النحات الفرنسي المشهور أوغست رودان.

وعلى الرغم من أن رودان لم يزر أمريكا أبدا، إلا أنه اكتسب في العالم الجديد عددا كبيرا من العشاق الذين أسهموا في تدشين قاعة فنه في المتحف عام 1912.

وتم عرض أعمال النحات كلها، التي اشتراها متحف “متروبوليتان” على مدى 100 عام، في معرض (أيريس وجيرالد كانتور).

يذكر أن رودان كرس حياته كلها لدراسة طبيعة البشر. وكان يسعى دوما إلى التعبير عن عواطف الإنسان.

وقال دينيس ألين المشرف على المعرض: “وزعنا أعماله النحتية لنمكّن زوار المتحف من إلقاء نظرة إليها من كل الجهات، كي يقابلوا فن رودان وجها لوجه”.

ويتضمن المعرض ما يزيد عن 50 نحتا رخاميا وبرونزيا وطينيا، بدءا من “المفكر” بصفته أكثر أعماله شهرة، وانتهاء بمجسم “العاصفة” الذي لم يعرض منذ 10 أعوام.

كما يحتوي المعرض أيضا على أعمال مشاهير من معاصري رودان مثل لوحات (كلود مونيه).

وهناك أيضا قاعة خاصة عرضت فيها رسوم وصور فوتوغرافية للنحات المشهور.

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