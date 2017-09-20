حالة تأهب أمني في لندن

فرضت الشرطة البريطانية اليوم طوقا على جزءا من الحي المالي في العاصمة لندن وأخلته من المارة بعد الابلاغ عن وجود طرد مريب في المنطقة.

ونقلت رويترز عن شرطة مدينة لندن قولها في بيان عبر البريد الالكتروني إنه “تم نصب حواجز عند تقاطع طرق مور غايت وساوث بلايس وإلدون ستريت وبلومفيلد ستريت وويلسون ستريت وساوث ستريت”.

بدورها ذكرت صحيفة الاندبندنت البريطانية على موقعها الالكتروني أن رجال شرطة مسلحين وفرق تفكيك العبوات الناسفة يجوبون المنطقة.

وكانت السلطات البريطانية أخلت أمس سوق ليدنهول في الحي المالي بالعاصمة لندن بعد العثور على طرد مريب في المنطقة.

إلى ذلك أعلنت الشرطة البريطانية اعتقال رجلين اليوم في منطقة نيوبورت بمدينة ويلز في سياق التحقيق في الاعتداء بقنبلة يدوية الصنع وقع في قطار مترو في لندن يوم الجمعة الماضي ما يرفع عدد الموقوفين إلى خمسة في هذه القضية.

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