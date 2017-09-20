العطار لوفد موريتاني: سورية من رفعت تاريخ العروبة

أكدت نائب رئيس الجمهورية الدكتورة نجاح العطّار، أنَّ العدوان على سورية هو استهداف للأمة العربية كلها، مشيرةً إلى أنَّ سورية أول من رفع راية العروبة وتبنّت قضاياها ومصالحها وعملت على تكريس التضامن العربي.

وبيَّنت الدكتورة العطار خلال لقائها وفداً برلمانياً موريتانياً، أنَّ الجيش العربي السوري يحقق انتصارات كبرى على الإرهاب في سورية وأنَّ الشهداء عمَّدوا بدمائهم تراب الوطن ودافعوا عن الكرامة والحق العربي، لافتة إلى أنَّ سورية اليوم تكتب تاريخاً جديداً ولن تنسى من وقف إلى جانبها وتعاون معها وخاصة من الأشقاء العرب.

وأوضحت العطار أنَّ الحرب الإعلامية الشرسة التي سُخّرَ لها الكثير من الإمكانات والدعم المالي الكبير، حاولت تشويه حقيقة ما يجري من أحداث في سورية وإضعاف الروح المعنوية وبث الفرقة بين أبناء المجتمع الواحد.

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