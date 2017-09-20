لاجئة تعثر على مبلغ كبير وتعيده لصاحبته الألمانية

20 سبتمبر, 2017 - 6:59 مساءً المصدر: وكالات
لاجئة تعثر على مبلغ كبير وتعيده لصاحبته الألمانية

ذكر موقع Deutsche Welle الألماني أن لاجئة عراقية تبلغ من العمر 16 عاما عثرت على 14 ألف يورو في مترو الأنفاق ببرلين وأعادت هذا المبلغ الهائل إلى صاحبته.

ويشير الموقع إلى أن مواطنة ألمانية مسنة (78 عاما)، من مدينة برلين، نسيت يوم 15 سبتمبر/أيلول في محطة ثانوية للقطارات حقيبة تحتوي على 14 ألف يورو. ولجأت المسنة إلى عناصر الشرطة فور اكتشافها اختفاء الحقيبة.

وفشلت الشرطة الألمانية في العثور على الحقيبة على الفور، إلا أن الشابة وأمها وصلتا إلى موظفي إنفاذ القانون بعد مرور يومين وأبلغتا بوجود الحقيبة المفقودة لديهما وقامتا بتسليمها إلى الشرطة.

هذا ونشرت شرطة برلين على صفحتها في تويتر بيانا أعربت فيه عن شكرها العميق للمراهقة العراقية وأسرتها.

المصدر: وكالات
20 سبتمبر, 2017

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