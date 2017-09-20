الكونسيرفاتوار 155 عاما في خدمة الموسيقى الكلاسيكية

تحل اليوم الذكرى 155 لإنشاء أول معهد موسيقي في روسيا القيصرية “كونسيرفاتوار بطرسبورغ” والذي شيد عام 1862.

كان صاحب فكرة إنشاء الكونسيرفاتوار والعميد الأول له عازف وأستاذ البيانو أنطون روبنشتين (1829-1894)، وأصبح أول خريج للكونسيرفاتوار المؤلف الروسي المعروف بيوتر تشايكوفسكي (1840-1893) عام 1865.

في العام 1871، دعي للتدريس في الكونسيرفاتوار بقسم التأليف والتوزيع الأوركسترالي المؤلف الروسي البارز نيقولاي ريمسكي كورساكوف (1844-1908).

في عام 1905 أصبح عميد الكونسيرفاتوار المؤلف الموسيقي المعروف أليكساندر غلازونوف (1865-1936)، والذي بقي في هذا المنصب حتى عام 1928.

وبعد الثورة البلشفية عام 1917، وتحديدا في 1918، أصبح الكونسيرفاتوار تابعا للحكومة الجديدة. وأصبح يسمى بكونسيرفاتوار بتروغراد. عقب وفاة لينين وتحول اسم المدينة إلى لينينغراد، سمي بكونسيرفاتوار لينينغراد، وعاد اسمه الأصلي في العام 1993 وبقي حتى يومنا هذا.

ويتضمن الكونسيرفاتوار أقسام: البيانو، الأوكسترا (وتريات، نفخ خشبي، نفخ نحاسي)، الغناء، الإخراج، القيادة والتأليف، الآلات الشعبية، النظريات.

وكان من ضمن من درسوا بهذا الكونسيرفاتوار سيرغي بروكوفييف (1891-1953)، ودميتري شوستاكوفيتش (1906-1975). كما تخرج منه نجوم عالم الموسيقى الكلاسيكية حاليا مثل: قادة الأوركسترا يوري تيميركانوف، فاليري غيرغييف، والمغنية الشهيرة آنا نيتريبكو وغيرهم.

بهذه المناسبة يقيم الكونسيرفاتوار عدة الفعاليات تتضمن حفلات وعروضا موسيقية ومحاضرات.

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