الحكم في قضية سقوط العامود في “إده ساندز”

أصدر القاضي المنفرد الجزائي في جبيل كابي شاهين، حكما في قضية العمود الذي سقط على 3 أشخاص في “إده ساندز”

أثناء سهرة عرس وإصابة السيدة سلمى يوسف شليطا قضى بـ”الاكتفاء بمدة توقيف وسيم الحوراني بعد انزالها من عقوبة السجن لمدة سنة، وتغريم محمود اللبان مبلغ مليوني ليرة بعد تخفيفها من عقوبة السجن سنة، وتغريم كل من جوني يوسف حرب وفادي إده مبلغ 500 ألف ليرة، وتغريم كل من شركة “إكشيز ش.م.ل” وشركة “ساندز ش.م.ل” مبلغ مليون ليرة.

وأما في الحقوق الشخصية فقضى الحكم برد الحق الشخصي للعروسين لانتفاء الصفة والزام المدعى عليهم وسيم الحوراني ومحمود عبد الرحيم اللبان وفادي اده وجوني حرب وشركة “أروب” للتأمين ش.م.ل بالدفع بالتكافل والتضامن في ما بينهم، مبلغ 450 ألف دولار أميركي أو ما يعادله بالليرة اللبنانية، بدل عطل وضرر للمدعية سلمى يوسف شليطا.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

