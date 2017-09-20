مجلس النواب اللبناني يرد على ترامب بخصوص توطين النازحين

أعلن رئيس مجلس النواب نبيه، باسم النواب، عن توصية ردا على ما طرحه الرئيس الاميركي دونالد ترامب في الامم المتحدة بشأن توطين النازحين،

مشيرا الى انه “سبق للمجلس ان اتخذ عدة مرات توصيات بشأن التوطين”. وذكر بمقدمة الدستور “التي هي اهم من الدستور نفسه القابل للتعديل، بينما مقدمة الدستور غير قابلة للتعديل”.

وتلا الفقرة “ط” من مقدمة الدستور التي تنص على “ان ارض لبنان واحدة ولكل لبناني، فلا فرز للشعب ولا تجزئة ولا توطين ولا تقسيم”.

وأكد الرئيس بري، “أهمية التوصية بوجود رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في نيويورك”، مشيرا الى “ان المجلس يؤكد عليها”.

وإستأنف مجلس النواب مناقشاته عند الحادية عشرة والربع من قبل ظهر اليوم، بكلمة للرئيس بري توجه فيها الى النواب، فقال: “مع الاسف، انا مضطر الى ان اتحدث كزميل، ما حصل امس ليس مقبولا امام الرأي العام، فقد حددنا جلسة لمدة يومين، بدأنا عند الحادية عشرة بدلا من العاشرة والنصف، ومساء من الساعة السادسة حتى التاسعة، لافساح المجال امام ارتباطات النواب لسهرة او ما شابه. فما هو الموجب لترك الجلسة، لسنا في صف مدرسة ولكن هناك موجبات، والبعض يسأل لماذا طلبت تقصير ولاية المجلس، وكان في الامكان ان ننجز جدول الاعمال امس”.

وقد اقر المجلس في جلسته اليوم ثلاثة اقتراحات قوانين ليصبح عدد الاقتراحات والمشاريع القوانين التي اقرها 15، ورد عددا اخر الى اللجان، فيما ارجىء البحث بكل الاقتراحات التي تتعلق بالسلسلة ووارداتها.

ودمجت الاقتراحات الثلاثة المتعلقة بتعطيل يوم الجمعة او تغيير الدوام الوظيفي، على ان تبحث في اللجان خلال شهر. وقد اشار الرئيس بري الى ان وفدا من العلماء قد زار المجلس لهذه الغاية.

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